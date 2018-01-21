غرفة السياحة: فتح باب التظلمات للشركات الموقوفة عن العمل غدا

كتب : ميرفت رشاد

عقدت لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، بحضور كل من ناصر تركى، إيمان سامى، هشام أمين أعضاء اللجنة، ذلك للتشاور حول خطة العمل خلال المرحلة القادمة والاتفاق على ما سيتم مناقشته من موضوعات مع الجهة الإدارية فى أول اجتماع سيعقد معها، كما ناقش المجتمعون ما تم الانتهاء إليه من ضوابط العمرة فى اجتماعات اللجنة العليا للعمرة والحج.

وقالت اللجنة فى بيان لها، إنه تم مناقشة تحديد موعد نهائى لبدء العمل فى العمرة والإعلان عنه مع الضوابط المنظمة للعمل بالعمرة، وتحديد عدد المعتمرين بالتنسيق مع الجهة الإدارية لتحديد الشكل النهائى للعمرة.

وأضافت اللجنة، إنه تم الاتفاق على استكمال عدد الوكلاء السعوديين لاستيعاب كافة طلبات الشركات التى ترغب فى العمل بالعمرة، وفى حالة عدم ورود رد واضح خلال هذا الأسبوع من الجانب السعودى سيتم سفر لجنة من الغرفة على نفقتهم الخاصة للقاء الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على البدء فى استقبال التظلمات من الشركات السياحية التى تم توقيع جزاءات عليها سواء بالإيقاف أو الإلغاء وذلك بالغرفة اعتبارا من غد وحتى الأربعاء.