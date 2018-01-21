عثمان الخشت: 238 حالة غش فقط بجامعة القاهرة حتى انتهاء الامتحانات





كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة القاهرة سوف يتم إعلان جانب كبير منها بالكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسى، لتنتهى جميع الكليات من إعلان النتائج بحد أقصى نهاية فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول انتهت وشهدت حالة من الهدوء ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات بشأنها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن حالات الغش بلغت 238 حالة غش بالكليات حتى نهاية الامتحانات، وفق تقرير سير الامتحانات حتى 18 يناير، وهى أقل بكثير عن العام الماضى وما قبله، وكانت أعلاها بكلية الحقوق وبلغت 84 حالة، يليها الآداب 62 حالة، و18 بكلية دار العلوم، و12 بالهندسة، و12 بالتجارة، و11 بالزراعة، و7 بالإعلام، و7 بالتربية النوعية، و7 بالعلوم، و5 بالطفولة المبكرة، و4 بالعلاج الطبيعى، و3 بالإقتصاد، و3 بالآثار، وحالتان بالحاسبات والمعلومات، وحالة واحدة بالصيدلة.

وأوضح الخشت، أن قلة حالات الغش يعود إلى تطبيق مواصفات الورقة الإمتحانية إلى جانب تطبيق نظام "البابل شيت" بنحو 60% والتى حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم، إعتبارًا من امتحانات الفصل الدراسى الثانى، تطبيق سؤال حل المشكلات الذى يستهدف بناء قدرات الطالب الفكرية والعقلية وقدرته على اتخاذ القرار، وذلك بنسبة نحو 5% من أسئلة الامتحان.