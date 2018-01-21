ضبط 5824 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

ضبط 5824 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعةالأحد، 21 يناير 2018 02:05 م
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5824 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 67 مخالفة تجاوز سرعات، و 2157 مخالفة نموذج 125
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و18 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.
إضافة تعليق
مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب
قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة