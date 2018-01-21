ضبط 5824 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة





كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5824 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 67 مخالفة تجاوز سرعات، و 2157 مخالفة نموذج 125

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و18 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.