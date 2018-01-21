video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5824 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 21 يناير 2018 02:05 م
ضبط 5824 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة

 

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5824 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 67 مخالفة تجاوز سرعات، و 2157 مخالفة نموذج 125

 

كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و18 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 38 دراجة بخارية وسيارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 7825 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

اخبار الحوادث

مرور الجيزة

حملات مرورية

مخالفات مرورية



لا تفوتك
السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة