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ضبط 5 أطنان أسماك مجمدة فاسدة بالدقهلية

الأحد، 21 يناير 2018 05:41 م
ضبط 5 أطنان أسماك مجمدة فاسدة بالدقهلية سمك فاسد - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت مباحث التموين، وشرطة التموين بالدقهلية، من ضبط كميات من الأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بلغت كميتها 5 أطنان.

حيث قام الدكتور أشرف الفونس كبير أخصائين تفتيش اللحوم بإدارة ميت غمر البيطرية بالتعاون مع العميد عبد الحميد الصيرفى مدير مباحث التموين الدقهلية والنقيب محمود شعير رئيس مباحث تموين ميت غمر، ومحمد راميس مفتش تموين من ضبط 5 أطنان أسماك مجمدة بسيارة نقل غير مثلجة.

وتم تحريز المضبوطات، بسبب عدم توافر شروط نقل الأغذية على طريق ميت غمر وتم عمل المحضر اللازم، وأخذ العينات لبيان مدى صلاحيتها من عدمه وتم تحويل المحضر للنيابة.


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