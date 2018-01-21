ضبط نجار وعامل بحوزتهما أسلحة نارية وآخرين يبيعون اللحوم النافقة بالفيوم





الفيوم – رباب الجالي

تمكنت لأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط نجار عامل بحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة لهما وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بضبط سيد ه م 28 سنة نجار ومقي بعزبة مأمون بمنطقة الضوفي بمدينة الفيوم، وسبق اتهامه في قضيتين سلاح ومخدرات، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقتين من ذات العيار، تحرر المحضر رقم 268 لسنة 2018 إداري قسم شرطة ثان الفيوم

كما تلقى مدير الأمن إخطارا آخر بضبط كريم م م 35 سنة عامل ومقيم بقرية السنباط بمركز الفيوم وبحوزته مسجل شقي خطر تحت رقم 1755 سرقات عامة فئة ب والسابق اتهامه في 29 قضية سرقة وسائل نقل ومساكن وحيوانات وقتل ومشاجرة وتبديد ومخدرات وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وتحرر المحضر رقم 55 لسنة 2018 إداري مركز الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كما تمكنت مباحث التموين بمحافظة الفيوم من ضبط متهمان يقومان بتجميع الحيوانات النافقة الملقاة بالطرق النائية بالمحافظة ويقومان بتقطيعها لحوم فخذها وإعادة بيعه للمواطنين علي أنها لحوم صالحة وتم التحفظ علي اللحوم المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين بالفيوم تفيد قيام شخصين بناحيه قرية سيلا بمركز الفيوم بالتجول على الطريق الدائرى للبحث عن أى حيوان نافق بالطريق ليقومان بتقطيع أجزاء من فخذ الحيوان النافق لإعاده بيعه وطرحه فى الأسواق.

بإخطار اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف بتشكيل حملة مكبرة برئاسة اللواء حسام فوزى مدير ادارة البحث الجنائى والعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطه مباحث التموين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو مصطفى م ع ا 38 سنة، والمدعو رمضان خ ع 31 سنة، والميقيمان بناحيه سيلا مركز الفيوم، وذلك أثناء قيامهما بتقطيع فخذ أيمن لحيوان نافق يتشكك فى أن يكون فخذ حصان نافق، وتم التحفظ وتحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 2431 جنح مركز الفيوم لسنه 2018، وأخطرت النيابه العامة للتحقيق.