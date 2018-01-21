ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

مديرية أمن الجيزة-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن تحرير 6 قضايا إدارة مطابع ومكاتب كمبيوتر بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 82 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
كما تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 8 أسلحة نارية، وتنفيذ 240 حكم قضائي، وضبط 12 قضية مخدرات.
ونفذت مديرية أمن الجيزة إزالة 470 مخالفة تعدي واشغال طريق، وتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات علي أملاك الدولة ونهر النيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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