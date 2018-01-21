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الأحد، 21 يناير 2018 07:40 ص
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صور.. وصول وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب للإعداد للألعاب الأولمبية

الأحد، 21 يناير 2018 05:30 ص
صور.. وصول وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب للإعداد للألعاب الأولمبية وصول وفد كوريا الشمالية إلى سول


كتب محمود رضا الزاملى – تصوير أ.ف. ب
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وصل وفد من كوريا الشمالية إلى سيول، الاحد، لتفقّد المواقع والإعداد للاحداث الثقافية المرتقبة خلال دورة الالعاب الاولمبية الشتوية فى فبراير فى كوريا الجنوبية، وهذه اول زيارة لمسؤولين كوريين شماليين الى كوريا الجنوبية منذ اربع سنوات.

واظهرت قنوات التلفزة الكورية الجنوبية مجموعة من 7 مسؤولين يعبرون الحدود بين البلدين فى حافلات قبل وصولهم الى محطة السكك الحديد فى سيول بعد ساعة.

وقد شوهد الوفد الذى كان يحيط به مئات من عناصر الشرطة فى كوريا الجنوبية، ينزل من الحافلة قبل صعوده قطارا كان متجها الى مدينة غانغنيونغ الشرقية.

وترأست الوفد هيونغ سونغ-وول نجمة احدى الفرق الموسيقية المعروفة فى كوريا الشمالية والقريبة من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-اون.

رئيسة الوفد الكورى
رئيسة الوفد الكورى

 

وفد كوريا الشمالية يصل سول
وفد كوريا الشمالية يصل سول

 

وصول وفد كوريا الشمالية إلى سول
وصول وفد كوريا الشمالية إلى سول

 

وصول وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب
وصول وفد كوريا الشمالية إلى الجنوب

 


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