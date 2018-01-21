صور.. وزير الخارجية السعودى يتهم إيران بتهريب الأسلحة للحوثيين باليمن





الرياض (أ ش أ)

اتهم وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الأحد، إيران بمواصلة تهريب الأسلحة والصواريخ للمليشيات الحوثية فى اليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.

وأضاف الجبير - فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن تدخلات إيران فى شؤون المنطقة تشعل الفتن الطائفية، ومليشيات الحوثى تنفذ أجندة إيران فى اليمن.

وقال الجبير، إن المشاورات مستمرة بين دول التحالف حول آليات دعم العملية السياسية فى اليمن، مشددا على ضرورة الوقوف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامى من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول، مؤكدا أنه على كل دولة إسلامية واجب دينى وأخلاقى لوقف تزويد المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والصواريخ الباليستية.

وأكد الجبير أنه رغم ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات واعتداءات على المملكة إلا أنها تعد مع بقية دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن لإطلاق عمليات إنسانية شاملة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمنى.

ومن جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى دانو بشدة سيادة إيران العدوانية فى المنطقة.

وأضاف العثيمين - خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الاستثنائى لمنظمة التعاون الإسلامى بشأن إطلاق الحوثيون صاروخا باليستيا على مدينة نجران - أن دول منظمة التعاون الإسلامى أبدوا تأييدهم لجهود المملكة العربية السعودية فى اليمن.