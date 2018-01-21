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صور.. نائب ترامب يصل إسرائيل فى آخر محطة من جولته الشرق الاوسطية

الأحد، 21 يناير 2018 08:31 م
صور.. نائب ترامب يصل إسرائيل فى آخر محطة من جولته الشرق الاوسطية مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى


(أ ف ب)
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وصل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، مساء الاحد، إلى إسرائيل فى ختام جولة شرق أوسطية له، حيث من المتوقع أن يحظى باستقبال حار بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وإسرائيل هى المحطة الاخيرة لبنس فى أول جولة شرق أوسطية له، وقرر الفلسطينيون مقاطعة زيارة المسؤول الأمريكى وعدم الالتقاء به.

ووصل بنس برفقة زوجته كارين مساء الاحد الى مطار بن غوريون قرب تل ابيب، على ان يلتقى الاثنين رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو قبل ان يلقى خطابا امام البرلمان الاسرائيلي، بغياب النواب العرب الذين قرروا مقاطعته، كان نتانياهو أشاد ببنس الاحد لدى بدء الاجتماع الاسبوعى لحكومته، ووصفه ب"الصديق الكبير والحقيقى لدولة اسرائيل".

مايك بنس
مايك بنس

 

مايك بنس نائب ترامب
مايك بنس نائب ترامب

 

مايك بنس وزوجته فى زيارة لاسرائيل
مايك بنس وزوجته فى زيارة لاسرائيل

 

 


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