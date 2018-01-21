صور : مواطنون يفضلون أسوان لقضاء إجازة نصف العام

تعد أسوان من أشهر الأماكن التي تقصدها الرحلات الداخلية بمصر وخاصة في فترة إجازة نصف العام .

حيث بدأت أفواج رحلات المدارس والجامعات والعائلات والشركات تتوافد علي أسوان.

بجانب توافد الأفواج السياحية من جنسيات مختلفة ، حيث استطلعت "اليوم السابع " أراء بعض الزائرين وانطباعاتهم عن زيارتهم لمدينة أسوان.

بداية يقول " خالد صبري " محاسب بشركة في القاهرة أن مدينة أسوان مؤهلة تماما لتكون مشتي عالمي حيث أن بنيتها الأساسية مكتملة فضلا عن وجود عدد كبير من المطاعم والفنادق التي تناسب كل المستويات و كل الأذواق فضلا عن هدوء المدينة الذي يعد ميزة أساسية ، ولفت إلي أن من أهم الملاحظات الإيجابية هي عدم وجود اختلاف في الخدمات الفندقية والسياحية بمدينة أسوان عن مدن أخري أتيحت له الفرصة لزيارتها سواء في مصر أو في خارجها. .

ويشير أسامة عبد الكريم " مسئول موارد بشرية في أحدي الشركات بالقاهرة إلى أنه زار أسوان عدة مرات من قبل وهذا العام أصطحب أفراد عائلته لرحلة تستغرق عدة أيام للاستجمام ، مضيفا أنه حرص علي التقاط صور تذكارية بأنحاء متفرقة بمدينة أسوان ، معتبراً أن محافظة أسوان غنية بكنوزها الثقافية والأثرية والبيئية.

ويضيف " عصام محمد " موظف أن مدينة أسوان لا تزال تعاني من سوء إدارة في الأحياء والوحدات المحلية حيث أن مستوي النظافة متردي في بعض أطراف المدينة ويهدد ذلك مكانتها كمدينة سياحية. كما أن من المفترض أن تتضافر كافة الجهود لجذب السياح

وتقول " رحاب " طالبة ، أنها جاءت ضمن فوج طلابي حيث زار عدة مناطق سياحية وأثرية داخل وخارج مدينة أسوان فضلا عن التعرف علي مقتنيات متاحف النوبة النيل وأن معاملة أهل أسوان جيدة .

فيما تشاركها الرأي " ساندرا" طالبة ، مشيرة إلى أن السلبيات تنحصر – حد تعاملها – من وجود تفاوت في أسعار بعض الكافيهات والبازارات من مكان لاخر مؤكدة أن ذلك قد يعطي إنطباع سئ لزئر أو السائح الاجنبي ، مناشدة بوجود رقابة علي الأسواق .

ولفت " أدهم محمود " طالب إلى أنه يري أن رحلة أسوان يجب أن تقتصر علي زيارة أسوان ولا تكون مرتبطة بالأقصر أو غيرها وتكون قائمة بذاتها . حيث أن يومين غير كافية لزيارة مدينة عريقة مثل أسون.

السوق السياحي بأسوان



أفواح السياح



ذروة الموسم السياحي



مدينة أسوان



جولة مدينة



أن مدينة أسوان مؤهلة تماما لتكون مشتي عالمي