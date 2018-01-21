video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور : مواطنون يفضلون أسوان لقضاء إجازة نصف العام

الأحد، 21 يناير 2018 05:39 م
صور : مواطنون يفضلون أسوان لقضاء إجازة نصف العام الموسم السياحى فى اسوان


أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

تعد أسوان من أشهر الأماكن  التي تقصدها  الرحلات الداخلية  بمصر وخاصة في  فترة إجازة نصف العام .

حيث  بدأت أفواج رحلات المدارس والجامعات والعائلات والشركات تتوافد علي أسوان.    

بجانب توافد الأفواج السياحية من جنسيات مختلفة ، حيث استطلعت "اليوم السابع " أراء بعض الزائرين وانطباعاتهم عن زيارتهم لمدينة أسوان.

بداية  يقول " خالد صبري " محاسب بشركة في القاهرة  أن مدينة أسوان مؤهلة تماما لتكون مشتي عالمي حيث أن بنيتها الأساسية مكتملة  فضلا عن وجود عدد كبير من المطاعم والفنادق التي تناسب كل المستويات و كل الأذواق  فضلا عن هدوء المدينة الذي يعد ميزة أساسية ، ولفت إلي أن من أهم الملاحظات الإيجابية هي عدم وجود اختلاف  في  الخدمات  الفندقية والسياحية بمدينة أسوان عن مدن أخري أتيحت له الفرصة لزيارتها سواء في مصر أو في خارجها.  .

ويشير  أسامة عبد الكريم " مسئول موارد بشرية في أحدي الشركات بالقاهرة إلى أنه زار أسوان عدة مرات  من قبل وهذا العام أصطحب  أفراد عائلته لرحلة تستغرق عدة أيام للاستجمام ، مضيفا أنه حرص علي التقاط صور تذكارية بأنحاء متفرقة بمدينة أسوان  ، معتبراً أن محافظة أسوان غنية بكنوزها الثقافية والأثرية والبيئية.

ويضيف " عصام  محمد "  موظف أن مدينة أسوان لا تزال تعاني من سوء إدارة في الأحياء والوحدات المحلية حيث أن مستوي النظافة متردي في بعض أطراف المدينة  ويهدد ذلك مكانتها كمدينة سياحية. كما أن من المفترض أن تتضافر كافة الجهود لجذب السياح

وتقول " رحاب " طالبة ، أنها جاءت ضمن فوج طلابي حيث زار عدة مناطق سياحية وأثرية داخل وخارج مدينة أسوان فضلا عن التعرف علي مقتنيات متاحف النوبة النيل  وأن معاملة أهل أسوان جيدة .  

فيما تشاركها الرأي " ساندرا" طالبة  ، مشيرة إلى أن السلبيات تنحصر – حد تعاملها – من وجود تفاوت في أسعار بعض الكافيهات والبازارات من مكان لاخر مؤكدة أن ذلك قد يعطي إنطباع سئ  لزئر أو السائح الاجنبي ، مناشدة بوجود رقابة علي الأسواق  .

ولفت " أدهم محمود  " طالب إلى أنه يري أن رحلة أسوان يجب أن تقتصر علي زيارة أسوان ولا تكون مرتبطة بالأقصر أو غيرها  وتكون قائمة بذاتها . حيث أن يومين  غير كافية لزيارة مدينة عريقة مثل أسون.

  السوق السياحي بأسوان

السوق السياحي بأسوان

أفواح السياح
أفواح السياح

ذروة الموسم السياحي
ذروة الموسم السياحي

مدينة أسوان
مدينة أسوان

جولة مدينة
جولة مدينة

أن مدينة أسوان مؤهلة تماما لتكون مشتي عالمي
أن مدينة أسوان مؤهلة تماما لتكون مشتي عالمي

جانب من الأفواج
جانب من الأفواج

 

 
 
 

إضافة تعليق

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشتي

رحلات



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة