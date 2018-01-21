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صور.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى هجوم مسلح على فندق بكابول

الأحد، 21 يناير 2018 06:13 ص
صور.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى هجوم مسلح على فندق بكابول جانب من الهجوم المسلح على فندق بكابول


كابول (أ ف ب)
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قتل 5 أشخاص على الأقل فى هجوم نُفّذ السبت، ولا يزال مستمرا على فندق انتركونتيننتال بكابول، بحسب حصيلة أولية مرشحة للارتفاع أوردتها الاستخبارات الافغانية الاحد.

وأضاف المصدر نفسه، أن ثمانية جرحى تم اخلاؤهم ليل السبت، إلا أن سيارات الإسعاف بقيت على مسافة من الفندق الذى تحاول القوات الخاصة الافغانية ان تطرد منه اخر المهاجمين الذى لا يزال موجودا بداخله مع عدد من الرهائن، والفندق الواقع على احدى التلال غرب كابول كان غارقا فى الظلام وتتصاعد النيران من سطحه.

ويأتى الهجوم الذى لم تتبنه اى جهة حتى الان، بعد سلسلة تحذيرات محددة صدرت فى اليومين الماضيين بشأن الفنادق واماكن تجمع الاجانب فى كابول، وبدأ الهجوم بتفجير افسح المجال امام المسلحين ثم قطعت الكهرباء، بحسب مصدر فى اجهزة مكافحة الارهاب.

واضرم المسلحون النار فى الطابق الرابع من الفندق قبل ان يتحصنوا فى الطابق الثاني، بحسب مصدر امنى آخر، وافاد مراسل فرانس برس الموجود فى مكان غير بعيد من الفندق انه تم غلق اهم الطرق التى توصل الى الفندق الواقع على هضبة غرب كابول.

والفندق الذى فتح ابوابه للمرة الاولى فى 1969، كان تعرض لهجوم فى يونيو 2011 تبنته حركة طالبان واوقع 21 قتيلا، واقتحمت حينها مجموعة من تسعة مسلحين الفندق، وتطلب انهاء الاعتداء تدخل القوات الخاصة الافغانية بدعم من مروحيات الحلف الاطلسى، ومنذ ذلك التاريخ بات الفندق تحت حراسة امنية مشددة مع مداخل خاصة وعمليات تحقق من السيارات وبوابات الكترونية عند المداخل.

احتراق عدد من الغرف داخل الفندق عقب الهجوم المسلح
احتراق عدد من الغرف داخل الفندق عقب الهجوم المسلح

 

أحد عناصر الأمن الافغانى
أحد عناصر الأمن الافغانى

 

أحد عناصر التأمين بموقع الهجوم المسلح
أحد عناصر التأمين بموقع الهجوم المسلح

 

أحد عناصر القوات الخاصة يطارد المسلحين الذين يهاجمون الفندق
أحد عناصر القوات الخاصة يطارد المسلحين الذين يهاجمون الفندق

 

الشرطة الافغانية بمحيط موقع الهجوم المسلح
الشرطة الافغانية بمحيط موقع الهجوم المسلح

 

القوات الافغانية بمحيط الحادث
القوات الافغانية بمحيط الحادث

 

تصاعد الادخنة من الفندق
تصاعد الادخنة من الفندق

 

سيارة للجيش الافغانى
سيارة للجيش الافغانى

 

عناصر من الجيش الافغانى تحاول صد الهجوم المسلح
عناصر من الجيش الافغانى تحاول صد الهجوم المسلح

 

عناصر من القوات الأفغانية
عناصر من القوات الأفغانية

 

قوات الأمن الافغانى تحاول القضاء على المسلحين
قوات الأمن الافغانى تحاول القضاء على المسلحين

 


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