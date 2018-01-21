صور.. مظاهرة بمحيط مشرحة فنزويلا بعد تصفية الشرطة لضابط منشق شارك فى الاحتجاجات





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تظاهر العشرات أمام مشرحة فنزويلا التى بها جثة الشرطى الذى تم تصفيته على يد قوات الأمن الفلنزويلية، وأعلنت الداخلية الفنزويلية عن تصفية الضابط المنشق أوسكار بيريز بعد قتاله قوات الأمن واعتدائه على المبانى العامة منذ الصيف الماضي.

وأكد وزير الداخلية الفنزويلى نيستور ريفيرول القضاء على مجموعة من 7 مسلحين بينهم أوسكار بيريز، ومقتل اثنين من رجال الشرطة أثناء عملية أمنية فى ضواحى كراكاس.

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت فى وقت سابق إلقاء القبض على 5 مسلحين ومقتل عدد آخر منهم، دون تحديد مصير بيريز الذى استهدفته العملية الأمنية بالذات.

والجدير بالذكر، أن ضابط الشرطة أوسكار بيريز، اختطف مروحية فى يونيو الماضى وأطلق منها النار على مقرات وزارة الداخلية والمحكمة العليا، واستهدفها بالقنابل.

وفى وقت لاحق نشر كلمة، أعلن فيها عزمه محاربة على "الحكومة الاستبدادية"، فيما اعتبرته السلطات الفنزويلية "إرهابيا متطرفا"، وشنت حملة أمنية واسعة النطاق لاعتقاله.



احتجاجات فى فنزويلا



تعزيزات امنية أمام المشرحة



تعزيزات امنية



جانب من الاحتجاجات فى فنزويلا



جانب من المظاهرات فى فنزويلا



متظاهرون بمحيط المشرحة