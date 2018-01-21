صور.. مظاهرات نسائية حاشدة فى كاليفورنيا تندد بسياسات ترامب فى ذكرى تنصيبه





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية مظاهرات ضخمة لنساء ينادين بحقوق المرأة، وضدّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تم تنصيبة فى مثل هذه الأيام العام الماضى حيث ندد المحتجون فى مظاهرات حملت اسم نساء ضد ترامب بسياسات ترامب المتعلقة بالنساء.

وخرجت المظاهرات احتجاجا على سياسات ترامب فى عدة ولايات أمريكية، وأطلقت جمعياتٍ وهيئاتٍ ومبادراتٍ نسائية أمريكية وعالمية دعواتٍ على مواقعَ التواصلِ الاجتماعى للخروجِ بمظاهراتٍ معارضةٍ للرئيس دونالد ترمب .



فاعليات منددة بترامب



مظاهرات ضد ترامب



مظاهرات نسائية ضد ترامب



جانب من المظاهرات ضد ترامب



المئات ضد ترامب



تمثال بوجه خنزير لترامب



لافتات منددة بسياسات ترامب ضد النساء