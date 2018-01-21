صور.. مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقنا لتطويره





قنا – هند المغربى

زارت لجنة من وزارة البيئة ومجلس مركز ومدينة نجع حمادى مصنع تدوير المخلفات بالمنطقة الصناعية بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا لبحث مشكلات المصنع والعمل على حلها.

وأفادت اللجنة التى ضمت ماهر الجندى مستشار وزير البيئة وعبد الراضى عربى رئيس مجلس مركز ومدينة نجع حمادى وأحمد النمر مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا وأحمد عبد الرءوف مسئول المخلفات الصلبة أنه جارى العمل على توفير عمالة للمصنع وتطويره وفتح خط جديد له.

ومن جانبه أكد مدير المصنع لـ"اليوم السابع" أن المشكله فى توفير العمالة المدربة لافتا إلى أن المصنع فى حاجه للتطوير وسوف يتم توفير أى كمية من المخلفات مشيرا إلى أنه يتم توفير كمية منها تصل إلى 8 أطنان يوميا والسعة التصميمية للمصنع 10 أطنان.

وأضاف مدير المصنع أن المواصفات الفنية للمصنع ليس بها أى مشكله وتوافق عمليات التشغيل مطالبا بتوفير لوادر للمصنع.

وأكد عبد الراضى عربى رئيس مجلس المدينة أنه سيتم توفير العمالة فى أقرب وقت والوقوف على مشكلات المصنع وحلها فى أسرع وقت للبدء فى العمل بكامل طاقته.

وأشار محمود مبروك نائب قائد فريق استشارى بمحافظة قنا ان المواصفات تم إعدادها عن طريق اللجنة الفنية بالبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة.

وأوضحت الدكتورة ندى عباس مسئول التدريب والتوعية بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة قنا أن الهدف من الزيارة هو تطوير المصنع والوقوف على المشكلات التى تواجهه والعمل على حلها بالاشتراك مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.



مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتطويره



مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتطويره



مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتطويره



مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتطويره



مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتطويره



مستشار وزير البيئة يزور مصنع تدوير المخلفات الصلبة لتطويره