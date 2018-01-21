صور.. مزارعو قصب سوهاج يشكرون الرئيس على زيادة سعر الطن لـ720 جنيها





سوهاج محمود مقبول

استقبل مزارعى القصب بسوهاج توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيها اليوم الأحد، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، بفرحة كبيرة، مؤكدين على أن الفلاح المصرى بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة محل اهتمام من القيادة السياسية.

ورد مزارعو القصب بسوهاج على قول الرئيس: "احنا موجودين عندهم فى الصعيد وعايزين نقولهم كل سنة وانتم طيبين".: " كل سنة وحضرتك طيب يا ريس وهذا بداية للوقوف بجوار الفلاح المصرى وتنميته كما يتم تنمية المحافظات بالصعيد، وأنه كما أن هناك جندى يقاتل فى الميدان هناك الفلاح المصرى الذى يزرع الأرض من أجل مصر وخير مصر".

ومن جانبه قال أحمد فقير أمين عام الفلاحين بسوهاج، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بزيادة سعر تسليم طن القصب أثلج قلوب الفلاحين، مؤكدًا على أنها رسالة قوية أن الفلاح المصرى فى قلب وعقل الرئيس وأنه يقدرهم ويجلهم .

وتابع فقير: "نبعث برسالة تأييد من فلاحين سوهاج لفترة ولاية أخرى وأننا على الوعد من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن مع الرئيس عبد الفتاح السيسى".

أما وسام الوردنى أحد أكبر مزارعى محصول القصب بسوهاج وتحديد بمركز البليناـ قال سعدنا اليوم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيس وإن كنا نتطلع للمزيد حتى يعوض المزارع تكلفة الفدان لكن الهدف الأكبر أننا موجودون ضمن حسابات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة ولايته القادمة،مشيرًا إلى أن الرئيس يفكر بشكل جدى فى كل طوائف الشعب المصرى ويحاول قدر المستطاع رفع المعاناة عنه وأن يوفر له كل ما يحتاج، مبايعا الرئيس عبد الفتاح السيبسى لولاية ثانية من أجل نماء ورخاء الوطن .