video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مزارعو قصب سوهاج يشكرون الرئيس على زيادة سعر الطن لـ720 جنيها

الأحد، 21 يناير 2018 05:12 م
صور.. مزارعو قصب سوهاج يشكرون الرئيس على زيادة سعر الطن لـ720 جنيها مزارعو القصب بسوهاج


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

استقبل مزارعى القصب بسوهاج توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيها اليوم الأحد، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، بفرحة كبيرة، مؤكدين على أن الفلاح المصرى بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة محل اهتمام من القيادة السياسية.

 

ورد مزارعو القصب بسوهاج على قول الرئيس: "احنا موجودين عندهم فى الصعيد وعايزين نقولهم كل سنة وانتم طيبين".: " كل سنة وحضرتك طيب يا ريس وهذا بداية للوقوف بجوار الفلاح المصرى وتنميته كما يتم تنمية المحافظات بالصعيد، وأنه كما أن هناك جندى يقاتل فى الميدان هناك الفلاح المصرى الذى يزرع الأرض من أجل مصر وخير مصر".

 

ومن جانبه قال أحمد فقير أمين عام الفلاحين بسوهاج، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بزيادة سعر تسليم طن القصب أثلج قلوب الفلاحين، مؤكدًا على أنها رسالة قوية أن الفلاح المصرى فى قلب وعقل الرئيس وأنه يقدرهم ويجلهم .

 

وتابع فقير: "نبعث برسالة تأييد من فلاحين سوهاج لفترة ولاية أخرى وأننا على الوعد من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن مع الرئيس عبد الفتاح السيسى".

 

أما وسام الوردنى أحد أكبر مزارعى محصول القصب بسوهاج وتحديد بمركز البليناـ قال سعدنا اليوم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيس وإن كنا نتطلع للمزيد حتى يعوض المزارع تكلفة الفدان لكن الهدف الأكبر أننا موجودون ضمن حسابات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة ولايته القادمة،مشيرًا إلى أن الرئيس يفكر بشكل جدى فى كل طوائف الشعب المصرى ويحاول قدر المستطاع رفع المعاناة عنه وأن يوفر له كل ما يحتاج، مبايعا الرئيس عبد الفتاح السيبسى لولاية ثانية من أجل نماء ورخاء الوطن .

 

  26995186_1338720066233689_975538584_n

 
26996470_1338719959567033_1949225994_n
 

 

27043223_1338720082900354_921992543_n
 

 

27045161_1338719989567030_1052294844_n
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يوجه برفع توريد القصب لـ720 جنيها: بنقول للصعايدة كل سنة وانتم طيبين

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

الرئيس

القصب

مشروعات تنموية



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة