صور.. محمد الحسينى "سباح المانش" يستعد لرفع علم مصر من نهر النيل بعيد الشرطة





كتب محمود راغب

يستعد السباح المصرى الشاب محمد الحسينى، الملقب بـ"سباح المانش" وصاحب المحاولة المصرية الأخيرة لعبور المانش، والذى كرمه الرئيس مؤخرا فى مؤتمر الشباب، لرفع علم مصر على صفحة نهر النيل خلال احتفالات عيد الشرطة.

وفى هذا الإطار، قال المهندس الحسنى تاج الدين الكارم، والد السباح المصرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه التقى اللواء نبيل عبادة مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية، واللواء ياسر العقاد نائب مدير المسطحات المائية، والمقدم حاتم العشماوى ممثلا عن اللواء حسام نصر مساعد الوزير لحقوق الإنسان، والعميد محمود شاكر، والعميد إيهاب مكاوى، والعقيد عمرو فاروق، من شرطة المسطحات، للترتيب لفرد علم مصر فى نهر النيل خلال احتفالات عيد الشرطة، وذلك تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

كان السباح المصرى الشاب محمد الحسينى قد اجتاز 16 كيلو مترا سباحة فى "المانش" خلال 7 ساعات، فى محاولة لعبور المسطح المائى بين انجلترا وفرنسا، ولكنه دخل فى منطقة تيارات عكسية شديدة خلال المحاولة، وقضى أكتر من ساعة سباحة وهو ثابت لم يتقدم خطوة واحدة، حتى توقف ذراعاه وعجز عن الحركة من شدة البرودة، فتم إخراجه من المياه بقرار من المدرب وفريق المتابعة.

يُذكر أن محمد الحسينى سباح مصرى من ذوى القدرات الخاصة "متلازمة داون"، عمره 17 سنة، وخاض تدريباته الأخيرة فى مدينة الغردقة تمهيدا للتسجيل لعبور المانش بين انجلترا وفرنسا، وخصص فى برنامج الإعداد التدريبى 5 ساعات يوميا للتمرين، وكان يسبح فى الساعة الواحدة 3 كيلو مترات، بينما تبلغ مساحة المانش 36 كيلو مترا.

محمد الحسينى وقيادات وزارة الداخلية