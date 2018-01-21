صور.. محافظ كفر الشيخ: منكر الإنجازات أعمى وأعلن دعمى وأهالى المحافظة للسيسي





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه من لا يرى الإنجازات التى شهدتها مصر خلال الـ4 سنوات فهو أعمى وليس له انتماء لمصر، مؤكدًا على أن ما تم من إنجازات يضاهى ما تم إنجازه خلال الـ25 سنة الماضية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال مؤتمر حاشد، أن مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة عدد من الشائعات من معدومى الضمير والذين لا ينتمون لمصر، مطالبًا الشعب المصرى عدم تصديق ما يتم تداوله عبر صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعى، ويثقوا فى الأجهزة الحكومية الوطنية، مؤكدًا على أنه يعلن دعمه ودعم أهالى كفر الشيخ للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية كما أعلن ائتلاف دعمن مصر دعمه للرئيس خلال المؤتمر.

وقال اللواء السيد نصر، إن إقامة المشروعات والمصانع بالقرى ستحد من الهجرة غير الشرعية وستقلل من البطالة، وسيعمل جاهدًا على سرعة البدء فى إقامة أول 25 مصنعًا بـ25 قرية التى تم اختيارها، وستتكلف المحافظة تكلفة شراء 75 فدانًا آخرين لإقامة 75 مصنعًا بـ 75 قرية خلال 3 سنوات.

جاء ذلك افتتاح مقر ائتلاف دعم مصر، والذى أعقبه مؤتمر بحضور محافظ كفر الشيخ، والنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء ائتلاف دعم مصر، وأحمد أبو حرب عضو المركزية فى قائمة فى حب مصر، واللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، واللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس محمد رشوان نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والمهندس راضى أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والنائب علاء سلام منسق عام ائتلاف دعم مصر، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، وأعضاء ائتلاف دعم مصر، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء ائتلاف دعم مصر، والكتلة البرلمانية عن كفرالشيخ، ورجال الأعمال، والشخصيات العامة.



محافظ كفر الشيخ خلال كلمته فى المؤتمر



المحافظون خلال المؤتمر



جانب من الحضور فى المؤتمر