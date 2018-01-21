video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. لجنة بمجلس طور سيناء لمواجهة الفكر المتطرف وثقافة العنف

الأحد، 21 يناير 2018 04:42 م
صور.. لجنة بمجلس طور سيناء لمواجهة الفكر المتطرف وثقافة العنف لجنة فحص الكتب بمراكز الشباب


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تشكيل لجنة برئاسة مجلس مدينة طور سيناء وعضو من الأوقاف وعضو من الأزهر وعضو من ثقافة الطور وآخر من الشباب والرياضة، وذلك لفحص كل الكتب والمؤلفات التى تحث على العنف والتطرف والإرهاب والأفكار الهدامة.

وتوجهت اللجنة إلى مكتبة مركز شباب الطور لفحص الكتب الموجودة بالمكتبة وتم انتهاء أعمال اللجنة إلى قيامها بإعدام عدد من الكتب منها "أفكار ضد الرصاص" و"أمراء الموساد" و"الإسلام فكرة" و"حركة انقلاب" و"حوار حول العلمانية" و"الاشتراكية الديمقراطية"، وأنهت اللجنة أعمالها بإعدام هذه الكتب بمعرفة أعضاء اللجنة مع كتابة محضر بما تم من أعمال للجنة  حتى يتم عرض أعمال اللجنة على المسئول.

كما قررت اللجنة تكليف مسئول المكتبة بعمل فهرس بكل أسماء المكتبة مع عمل إسقاط لما تم إعدامه بنسبة 3% التى تتم كل عام.

 

لجنة مجلس مدينة طور سيناء (1)
لجنة مجلس مدينة طور سيناء
لجنة مجلس مدينة طور سيناء (2)
لجنة مجلس مدينة طور سيناء
لجنة مجلس مدينة طور سيناء (3)
لجنة مجلس مدينة طور سيناء

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة جنوب سيناء" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لخدمة الأهالى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مراكز الشباب



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة