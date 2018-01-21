صور.. لجنة بمجلس طور سيناء لمواجهة الفكر المتطرف وثقافة العنف





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تشكيل لجنة برئاسة مجلس مدينة طور سيناء وعضو من الأوقاف وعضو من الأزهر وعضو من ثقافة الطور وآخر من الشباب والرياضة، وذلك لفحص كل الكتب والمؤلفات التى تحث على العنف والتطرف والإرهاب والأفكار الهدامة.

وتوجهت اللجنة إلى مكتبة مركز شباب الطور لفحص الكتب الموجودة بالمكتبة وتم انتهاء أعمال اللجنة إلى قيامها بإعدام عدد من الكتب منها "أفكار ضد الرصاص" و"أمراء الموساد" و"الإسلام فكرة" و"حركة انقلاب" و"حوار حول العلمانية" و"الاشتراكية الديمقراطية"، وأنهت اللجنة أعمالها بإعدام هذه الكتب بمعرفة أعضاء اللجنة مع كتابة محضر بما تم من أعمال للجنة حتى يتم عرض أعمال اللجنة على المسئول.

كما قررت اللجنة تكليف مسئول المكتبة بعمل فهرس بكل أسماء المكتبة مع عمل إسقاط لما تم إعدامه بنسبة 3% التى تتم كل عام.



لجنة مجلس مدينة طور سيناء



لجنة مجلس مدينة طور سيناء