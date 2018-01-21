صور.. فلسطينيون يحرقون صور نائب ترامب فى بيت لحم خلال زيارته تل أبيب





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شارك عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، فى وقفة احتجاجية فى بيت لحم بالتزامن مع زيارة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى اسرائيل، وتنديداً بقرار ترامب الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واشعل المحتجون النيران فى صور نائب الرئيس الأمريكى بالتزامن مع زيارته لأسرائيل للقاء المسئولين الاسرائيليين، ووضع المحتجون صور بنس تحت أقدامهم .



جانب من الاحتجاجات

ووصل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، مساء الاحد، إلى إسرائيل فى ختام جولة شرق أوسطية له، حيث من المتوقع أن يحظى باستقبال حار بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وإسرائيل هى المحطة الاخيرة لبنس فى أول جولة شرق أوسطية له، وقرر الفلسطينيون مقاطعة زيارة المسئول الأمريكى وعدم الالتقاء به.



فلسطينيون يحرقون صورا لنائب ترامب



فلسطينيون يحرقون صورا لنائب ترامب فى بيت لحم



صور نائب ترامب تحت الاقدام فى فلسطين



فلسطينيون يحرقون صورا لبنس



مواطنو بيت لحم



تدنيس الفلسطينين لصور مايك بنس



حرق صور مايك بنس



جانب من عملية الحريق