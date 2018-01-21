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صور.. شلل برورى بمدينة فاقوس بالشرقية بسبب انفجار خط الصرف الصحى الرئيسى

الأحد، 21 يناير 2018 04:42 م
صور.. شلل برورى بمدينة فاقوس بالشرقية بسبب انفجار خط الصرف الصحى الرئيسى انفجار خط الصرف الصحى الرئيسى بمدينة فاقوس


الشرقية – إيمان مهنى
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تشهد مدينة فاقوس بالشرقية حالة من الارتباك المرورى، من ناحية موقف القرين، بسبب انفجار خط الطرد 500 لصرف الصحى، وأعمال تصليح  الخط من قبل شركة مياه الصرف.

 

وانتقل إلى مكان الانفجار المهندس عياد إبراهيم يوسف مدير عام قطاع فاقوس لمياه الشرب والصرف الصحى، للإشراف على أعمال أصلاح الخط، وكذلك اللواء أيمن جبريل رئيس المدينة، والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال إصلاح الخط أول بأول، و كذلك فك الاختناق المرورى بالمنطقة.

 

وأصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بجميع مراكز ومدن المحافظة والمتضررة من أعمال الحفر الناتجة عن توصيل شبكة المرافق الداخلية، ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم وتطوير شبكة الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والحفاظ على الوجه الحضارى للمدن، وتكثيف وتضافر كافة الجهود المبذولة فى إعادة إصلاح التلفيات الناتجة عن توصيل شبكة المرافق بالشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المبكر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة قبل البدء فى توصيل المرافق الأساسية مع مراعاة ما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من رصف الشوارع والطرق الرئيسية، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض.

 

 

1-اصلاح خط الطرد
إصلاح خط الطرد

 

2-اصلاح خط الطرد
جانب من إصلاح خط الطرد

 

3-اصلاح خط الطرد
إصلاح خط الطرد

 

4-اصلاح خط الطرد
إصلاح خط الطرد

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