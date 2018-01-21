صور.. دبابات الجيش التركى تواصل التقدم فى مدينة عفرين السورية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

واصل الجيش التركى تحركه نحو منطقة عفرين فى سوريا، اليوم الأحد، وذلك بعدما ارتفع عدد قتلى غارات الطائرات تركية لـ18 مواطنا سوريا.

وأوضح الجيش التركى، أن طائراته الحربية قصفت 45 هدفا فى منطقة عفرين السورية اليوم الأحد بينما توغلت قواته البرية فى المنطقة فى إطار "عملية غصن الزيتون" التى تستهدف فصيلا كرديا تسانده الولايات المتحدة.

وأضافت القوات المسلحة التركية فى بيان أن 32 طائرة حربية نفذت الضربات الجوية التى استهدفت أماكن إيواء ومخابئ ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.



دبابات الجيش التركى



جانب من الدبابات



جانب من تواجد الدبابات بالجيش التركى



سير الدبابات التركية



جانب من سير الدبابات التركية