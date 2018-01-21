صور.. جميلات يرقصن فى شوارع باراجواى احتفالات بالكرنفال السنوى

صور.. جميلات يرقصن فى شوارع باراجواى احتفالات بالكرنفال السنوىالأحد، 21 يناير 2018 07:00 ص
جميلات يرقصن فى شوارع باراجواى احتفالا بالكرنفال السنوى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انطلق موسم الكرنفال فى باراجواى، بإقامة "كرنفال الرقص"، وهو أكبر كرنفال سنوى فى البلاد، ويجرى "كرنفال الرقص" فى مدينة إنكارناسيون، التى تبعد نحو 375 كم (233 ميلا) من أسونسيون.
وتشارك الجميلات ببدل الرقص فى شوارع باراجواى ويحضره الآلاف من المواطنين لمشاهدة الرقصات الاستعراضية فى الشوارع .
إحدى الجميلات تشارك فى الحفل
إحدى الجميلات فى الكرنفال
إحدى الجميلات
إحدى المشاركات فى الكرنفال
الاثارة والجمال فى الكرنفال السنوى
جميلات يرقصن فى شوارع باراجواى
جميلة تشارك فى الحفل
جميلة تشارك فى الكرنفال السنوى
رقصات استعراضية
رقصات متجددة فى الكرنفال السنوى
سيدة جميلة فى باراجواى
عدد من الجميلات فى باراجواى
عدد من الجميلات يرقصن فى شوارع باراجواى
فتاة جميلة تشارك فى الحفل
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