صور.. جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة تنصت وتجسس





الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع أمن الموانئ من ضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس، بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أولاسلكيا وتداولها والاتجار فيه والمعلن بمنشور استيراد رقابى رقم 1 لسنة 2018 ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران إير كايرو القادمة من جدة إشتبه سامى الزغبى رئيس الوردية ومحمد العدوى مأمور الحركة فى الراكب ع. م القادم من السعودية.





وبالعرض على سيد رزق مدير جمارك مطار برج العرب، قرر تمرير الأمتعة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام أحمد الذى أكد الاشتباه.



وتم تشكيل لجنة من مهند صبرى وصبحى محمود ومصطفى حسين مأمور الحركة وحسن خفاجة مأمورى الحركة وسارى عبد الحليم أمن جمركى لتفتيش حقائبهم تبين وجود 25 ساعة سمارت مزوده بكاميرا عالية الدقة وكارت ميمورى وشريحة هاتف محمول مخفاة بين طيات ملابسه داخل حقائبه.





قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة تحرير محضرى ضبط للراكب برقم 9 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وقام بتحرير المحضر محمد عويضة.