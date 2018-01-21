صور.. تركيا تعتقل متظاهرين احتجوا على العمليات العسكرية بعفرين السورية

صور.. تركيا تعتقل متظاهرين احتجوا على العمليات العسكرية بعفرين السوريةالأحد، 21 يناير 2018 07:17 م
الشرطة التركية تعتقل إحدى المتظاهرات
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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ألقت الشرطة التركية القبض على عددا من الأشخاص ، بسبب الاحتجاج على عملية عفرين العسكرية التركية ضد الأكراد فى سوريا.
كانت كتلة السلام بمدينة إسطنبول التركية قد نظمت تظاهرة ضد التدخل العسكرى فى مدينة عفرين السورية، من أجل القضاء على التواجد الكردى فى المدينة.
ودعت "حركة كتلة السلام ضد التنسيق" للاحتجاج على التدخل العسكرى فى عفرين السورية، الأمر الذى أدى إلى القبض على عددا من الأشخاص، يذكر أن الجيش التركى أعلن شن حملة عسكرية كبرى على مدينة عفرين السورية، وذلك بسبب التواجد الكردى فى المنطقة.
أحد المتظاهرين لحظة اعتقاله
اعتقال أحدى المتظاهرات ومسن
اعتقال إحدى المتظاهرات
الشرطة التركية تعتقل متظاهر
انتشار الشرطة التركية
انتشار مكثف للقوات التركية
جانب من اعتقال أحد المتظاهرين
عناصر من الأمن التركى
عناصر من الشرطة التركية
قوات الشرطة التركية بشوارع اسطنبول
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