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صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس خلال مظاهرات رافضة للنتائج الرئاسة

الأحد، 21 يناير 2018 11:18 م
صور.. تجدد أعمال العنف فى هندوراس خلال مظاهرات رافضة للنتائج الرئاسة تجدد أعمال العنف فى هندوراس


كتب محمود رضا الزاملى – تصوير أ.ف.ب
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تجددت الاشتباكات فى هندوراس، إثر قيام متظاهرين بقطع الطرقات فى العديد من المواقع احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

أفادت تقارير محلية فى هندوراس، بمقتل أحد المتظاهرين فى الاشتباكات التى اندلعت بين قوات شرطة مكافحة الشغب، والمحتجين، على نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نوفمبر الماضى، وفاز بها الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة، أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما قامت بإزالة حواجز الطرق المصنوعة من الإطارات المحترقة والتى قام المحتجون بوضعها فى جميع أنحاء البلاد.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الشرطة فى هندوراس قولها ، :"إن 4 شرطيين أصيبوا أحدهم حالته خطيرة" - وأضافت الشبكة أن سبعة متظاهرين على الأقل اعتقلوا خلال تلك الأحداث، مشيرة إلى أن المعارضة تخطط لاستمرار الاحتجاج خلال قسم الرئيس فى 27 يناير الجاري.

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا فى هندوراس بقيادة زعيم المعارضة سلفادور نصر الله، احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز فى الانتخابات الأخيرة .

أعمال العنف فى هندوراس
أعمال العنف فى هندوراس

 

انتشار الغاز المسيل للدموع
انتشار الغاز المسيل للدموع

 

تجدد أعمال العنف فى هندوراس
تجدد أعمال العنف فى هندوراس

 

جانب من أعمال العنف فى هندوراس
جانب من أعمال العنف فى هندوراس

 

غاز مسيل للدموع
غاز مسيل للدموع

 

متظاهر يحمل حجارة
متظاهر يحمل حجارة

 

 

 


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