صور .. انطلاق مهرجان المشى لـ 250 سيدة وفتاة بسوهاج





سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حرص المحافظة على دعم الرياضة والرياضيين بسوهاج، وتشجيع أفراد المجتمع وخاصة السيدات والفتيات على ممارسة الرياضة، من أجل بناء مجتمع ينعم أفراده بحياة صحية سليمة، فى سبيل تحسين الصحة العامة لأجيال المستقبل ، لدعم جهود الدولة وقيادتها السياسية وصولا إلى رؤية مصر 2030 .

وقام كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة اليوم بإطلاق إشارة بدء مهرجان المشى لـ 250 سيدة وفتاة بسوهاج، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة ، ضمن فعاليات المشروع القومى لرياضة المرأة بالمحافظة ، وبحضور كمال ابو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضية بسوهاج ومسئولى الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن مهرجان المشى بدأ من أمام نادى هيئة قضايا الدولة بالكورنيش الشرقى بسوهاج ، ونهاية بإستاد سوهاج الرياضى، مشيرا إلى أن مهرجان المشى لسيدات وفتيات المحافظة، يأتى برعاية محافظ سوهاج ووزير الشباب والرياضة كمشاركة فاعلة من مديرية الشباب فى دعم المشروع القومى لرياضة المرأة.



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج



مهرجان المشي للسيدات والفتيات بسوهاج