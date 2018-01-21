صور.. القمامة تحاصر شوارع كفر الدوار وأرقى أحياء دمنهور





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

يعانى أهالى مدينة كفر الدوار من انتشار أكوام القمامة وسط تقاعس وإهمال المسئولين بالوحدة المحلية ، حيث يقوم عمال النظافة بأعمالهم فى الشوارع الرئيسية التى يمر منها المسئولون والقيادات ويهملون الشوارع الجانبية، ولكن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، كان لها رأى آخر، حيث تفقدت الشوارع الجانبية لمدينة كفر الدوار ورأت بنفسها أكوام القمامة وعنفت مسئولو الوحدة المحلية ، ووجهت على الفور بالدفع بمعدات مجلس مدينة دمنهور لرفع القمامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" بالفيديو والصور مشكلة انتشار أكوام القمامة بشوارع كفر الدوار وأرض ادمون بدمنهور ومعاناة المواطنين من التلوث البيئى وانتشار القوارض والحيوانات النابشه للملفات وأكوام القمامة.

في البداية انتقد محمود فاروق من أبناء مدينة دمنهور، الاهتمام بأعمال النظافة بمنطقة أرض أدمون أرقى أحياء دمنهور ومنطقة أرض الحوفى والتى تنتشر بها أكوام القمامة والروائح الكريهة فضلا عن النباشين أو بائعى الخردوات والماعز والحيوانات المنتشرة على القمامة لتراعى عليها رغم خطورتها على صحة الحيونات.

ويضيف محمد عسل من أبناء كفر الدوار القمامة منتشرة منذ شهور بين شوارع العمارات وخلفها فضلا عن روث الحيوانات المنتشر بمنطقة مساكن الادكاوى وإلقاء بعض المواطنين الحيونات النافقة والقمامة فى ترعة المحمودية دون تدخل مسئولى الوحدة المحلية على الرغم من شكوانا المستمرة، مما تسبب فى تلوث البيئة وانبعاث الروائح الكريهة، بالإضافة إلى وجود الحشرات الطائرة والزاحفة.

ويقول هشام محمد صاحب أحد المحلات بشارع الجمهورية بكفر الدوار، أن مسئولى الوحدة المحلية بكفر الدوار تركوا الشوارع عرضة لتكسير الأسفلت وإلقاء القمامة وعدم وضع صناديق للقمامة مما جعل شارجع الجيش وشارع الجمهورية وزاوية عبود أشهر شوارع بالمدينة مقالب للقمامة مشيرا إلى وجود عدد كبير من الحيوانات النافقة أمام الكبارى المارة فوق ترعة المحمودية مما يهدد أهالى المدينة بانتشار الأمراض المعدية.

وطالب أهالى كفر الدوار ودمنهور أكبر مدينتين بالمحافظة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة سرعة التدخل لحل مشكلة القمامة والشوارع المتهالكة بمدينة كفر الدوار ورفع القمامة من منطقة أرض أدمون وخلف منطقة أرض الحوفى بدمنهور.

من جانبها عنفت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، رئيس مدينة كفر الدوار نظرا لسوء الخدمات وانتشار القمامة بشوارع المدينة، كما استدعت فريق عمل معاون من مدينة دمنهور والإستعانة بمعدات عدد من المراكز الأخرى المجاورة لمركز كفر الدوار للعمل حملة نظافة مكبرة على قرى مركز ومدينة كفر الدوار للارتقاء بمستوى النظافة.

وأكدت محافظ البحيرة إنه يجرى الآن العمل على قدم وساق للإرتقاء بمستوى النظافة فى مدينة كفر الدوار أكبر مدن محافظة البحيرة .

كما وجهت محافظ البحيرة برفع القمامة التى على جانب الطريق الزراعى بمدخل مدينة كفر الدوار وتشجير المدخل وتجميله وكذا رفع القمامة على جانبى ترعة المحمودية بوسط المدينة .

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بشن حملة مكثفة لأعمال النظافة وإزالة التعديات والإشغالات بوسط المدينة وضواحيها .































