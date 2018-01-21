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صور.. السفير المصرى بالإمارات يؤكد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 21 يناير 2018 09:14 م
صور.. السفير المصرى بالإمارات يؤكد أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية جانب من اللقاء


كتب مصطفى عنبر
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افتتح السفير وائل جاد، سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أمجد الجوهرى الملحق الثقافى المصرى بالإمارات، مقر المكتب الثقافى المصرى بأبو ظبى، بحضور القس بيشوى فخرى راعى كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوظبى، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الجالية المصرية بالإمارات، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بأبوظبى، ولفيف من أبناء الجالية المصرية بأبوظبى والعين ودبى وعجمان.

 

وقد بدأ الافتتاح بتقديم الدكتور أمجد الجوهرى نبذة عن تطور الخدمات الإلكترونية والأنشطة المختلفة التى يقدمها المكتب لأبناء الجالية المصرية بالإمارات.

 

وفى كلمته أكد السفير وائل جاد، سفير مصر بالإمارات، أهمية العمل على تطوير الخدمات المقدمة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات بالسفارة المصرية والمكاتب الفنية.

 

كما أكد أهمية مشاركة أبناء الجالية المصرية بالإمارات فى الاستحقاق الرئاسى فى شهر مارس المقبل، وأن هذه المشاركة نابعة من وطنية المصريين بالإمارات.

 

وفى هذا السياق، أشار السفير المصرى إلى بدء اتخاذ السفارة المصرية إجراءات الاستعداد للانتخابات المقبلة، بدأت بوضع الشروط والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بالسفارة المصرية، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة نشر تلك التعليمات بشكل إلكترونى موسع للمصريين المقيمين داخل الإمارات. وعقب ذلك استمع الحضور لعدد من الأغانى المصرية التراثية من خلال عزف العود بصوت الفنان المصرى الشاب فادى فريد.

 
الحضور بسفارة مصر فى الإمارات (1)
 
 
الحضور بسفارة مصر فى الإمارات (3)
 

الحضور بسفارة مصر فى الإمارات (4)
الحضور بسفارة مصر فى الإمارات (4)

الحضور بسفارة مصر فى الإمارات (5)
 
 

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