"صحة جنوب سيناء" توقع برتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس لخدمة الأهالى





جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه وقع بروتوكول مع جامعة قناة السويس وجامعة الزقازيق لتقديم الخدمة الصحية داخل المحافظة.

وأضاف أبوهاشم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم إجراء عمليات لأول مرة بمستشفى الطور العام، حيث يتم إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار بالإضافة إلى عملية تركب مفصل للركبة والتشخيص بالمنظار لحالات الجهاز الهضمى والقولون.

ومن جانبه قال الدكتور محمود رجب، نائب مدير مستشفى الطور العام، ومدير العيادات الخارجية بطور سيناء، إن مستشفى طور سيناء تشهد طفرة كبير فى الخدمة الطبية التى تقدم إلى أهالى جنوب سيناء سواء فى اجراء العمليات الدقيقة والتشخيص بأحدث الأجهزة الطبية وتضم المستشفى كل التخصصات الطبية من عظام ورمد وأطفال ونساء وتوليد وقلب وأوعية دموية وأمراض جلدية وأسنان وأنف وأذن، مشيرا إلى أن المستشفى تقدم الخدمة الطبية بنسبة 90% لأهالينا بجنوب سيناء.

وأشار رجب إلى أنه خلال شهر ديسمبر عام 2017 تم الكشف على 13 ألفا و62 مواطنا بالعيادات الخارجية بمستشفى الطور العام، وتم حجز 334 حالة بالأقسام الداخلية، و87 عملية توليد بين قيصرية وطبيعة و103 عمليات جراحية وتم عمل إشاعة مقطعية لـ104 حالة، مشيرا أنه تم عمل 3 آلاف و447 تحاليل بمختلف التشخيص.

وأضاف نائب مدير مستشفى الطور العام، أن الاستقبال بمستشفى الطور العام استقبل 3284 حالة بين حوادث طرق ومرض مفاجئ.