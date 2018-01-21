شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القاهرة، مساء اليوم الأحد، متوجهًا إلى الأقصر، وذلك بعد نشاط مكثف خلال الأيام الماضية، كان أبرزها مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الشريف، الذى عقده الأزهر لمناقشة سبل التصدى للقرارات الأمريكية الأخيرة حول القدس.