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شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الأحد، 21 يناير 2018 08:59 م
شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب أحمد حسن
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غادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القاهرة، مساء اليوم الأحد، متوجهًا إلى الأقصر، وذلك بعد نشاط مكثف خلال الأيام الماضية، كان أبرزها مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الشريف، الذى عقده الأزهر لمناقشة سبل التصدى للقرارات الأمريكية الأخيرة حول القدس.
 
ويذكر أن المؤتمر الذى عقده الأزهر الأسبوع الماضى، استمر على مدار يومين بحضور رموز وشخصيات عربية وعالمية من 86 دولة قد حظى بإشادات واسعة عربيا وعالميا.

 


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