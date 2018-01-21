س و ج.. ماذا تعرف عن مسجد عائشة وحسيبة الأثرى بالمنوفية؟





المنوفية – محمود شاكر

تضم محافظة المنوفية عددا من المساجد الأثرية التى تتواجد بها من أزمنة مختلفة بمراكز وقرى المحافظة، والتى نسعى من خلال السلسلة الحالية أن نعرض تلك المساجد وتاريخها ومتى تم إنشاؤها وأسماءها، حسب ممدوح دنيبة مدير الوعى الأثرى بفرع الآثار بالمنوفية.

الحلقة الأولى حول مسجد عائشة وحسيبة بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، والتى نتعرف من خلالها على التفاصيل الكاملة حول المسجد ومتى تم إنشاؤه ولماذا سمى بهذا الاسم، وما هى المواد التى استخدمت فى بنائه.

س: أين يقع مسجد عائشة وحسيبة ؟

يقع بقرية سرسموس بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية .

س: من أنشئ المسجد ومتى؟

أنشأه الحاج على عمران عمدة قرية سرسموس وأولاده سنة 1292 هجرية وعام 1861 ميلادية .

س: لماذا سمى المسجد بهذا الاسم؟

سمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى شقيقة وزوجة الحاج على عمران فقام ببناء المسجد واستكمله أولاده من بعده .

س: ماذا عن تخطيط المسجد ؟ ومساحته ؟

تخطيط المسجد عباره عن مساحة مربعة بطول 14،5 مترا وعرض 13،8 مترا وارتفاعه حوالى 7،4 مترا .

س: ما هى أهم العناصر المعمارية بالمسجد ؟

أهم العناصر المعمارية الموجودة بالمسجد هى "الدكة والمنابر والمئذنة".

س: ماذا عن مادة البناء؟

مادة البناء من الحجر والمونة بين الحجارة هى القصرمل وهى عبارة عن أتربة سوداء وحمرة وجير .

س: ماذا عن الزيارات للمسجد ؟

يقوم العديد من طلاب المدارس بعمل زيارات متنوعة للمسجد من أجل الاطلاع على التاريخ الاسلامى وما تملكه المحافظة من تاريخ كبير فى العمارة الإسلامية.