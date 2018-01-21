سقوط صاروخ سورى على بلدة "كلس" الحدودية بين تركيا وسوريا





رويترز

قال شاهد من رويترز، إن صاروخا أطلق من سوريا اليوم الأحد، أصاب بلدة كلس الحدودية التركية، وهو خامس صاروخ يطلق عبر الحدود فى نفس اليوم.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر. ويأتى ذلك بعد أن توغلت قوات برية تركية فى منطقة عفرين بشمال سوريا بعد هجمات بالمدفعية والطائرات على مسلحين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة تسعى لطردهم من المنطقة الحدودية.