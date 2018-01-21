سقوط صاروخ سورى على بلدة "كلس" الحدودية بين تركيا وسوريا

سقوط صاروخ سورى على بلدة "كلس" الحدودية بين تركيا وسورياالأحد، 21 يناير 2018 07:17 م
سقوط صاروخ
رويترز
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قال شاهد من رويترز، إن صاروخا أطلق من سوريا اليوم الأحد، أصاب بلدة كلس الحدودية التركية، وهو خامس صاروخ يطلق عبر الحدود فى نفس اليوم.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر. ويأتى ذلك بعد أن توغلت قوات برية تركية فى منطقة عفرين بشمال سوريا بعد هجمات بالمدفعية والطائرات على مسلحين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة تسعى لطردهم من المنطقة الحدودية.
وذكرت وسائل إعلامية، أن صاروخا أطلق من سوريا أصاب بلدة ريحانلى الحدودية التركية بعد أن تعرضت البلدة فى وقت سابق لثلاثة صواريخ مما أدى إلى مقتل مواطن سورى.
ولم ترد أى أنباء فورية عن الخسائر. ويأتى ذلك بعد أن توغلت قوات برية تركية فى منطقة عفرين بشمال سوريا عقب قصف بالمدفعية وضربات جوية على فصائل كردية تدعمها الولايات المتحدة.
وقال حسين صنفردى رئيس بلدية الريحانية الواقعة فى محافظة هاتاى لشبكة إن تى فى الاخبارية "بحسب اخر المعلومات هناك 32 جريحا تركيا بينهم اثنان فى حالة الخطر، وهناك قتيل سورى".
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