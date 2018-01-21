سقوط سباك مسجل خطر بحوزته طبنجة لفرض السيطرة على منطقة السلام

سقوط سباك مسجل خطر بحوزته طبنجة لفرض السيطرة على منطقة السلامالأحد، 21 يناير 2018 01:27 م
المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، أثناء تفقد الأوضاع بشارع المصانع، من ضبط "علاء ص م" 41 سنة، سباك، وشهرته "علاء السباك"، مسجل خطر، تحت رقم 669 " فئة أ " السلام أول " فرض سيطرة" والسابق اتهامه فى 8 قضايا أخرهم 2781 لسنة 2011 التجمع الأول "جرائم شغب".
كما تم ضبط بحوزته سلاح ناري عبارة عن (طبنجة ماركة براوننج عيار 9مم بلجيكى الصنع، طلقتان من ذات العيار ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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