سقوط سباك مسجل خطر بحوزته طبنجة لفرض السيطرة على منطقة السلام





كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، أثناء تفقد الأوضاع بشارع المصانع، من ضبط "علاء ص م" 41 سنة، سباك، وشهرته "علاء السباك"، مسجل خطر، تحت رقم 669 " فئة أ " السلام أول " فرض سيطرة" والسابق اتهامه فى 8 قضايا أخرهم 2781 لسنة 2011 التجمع الأول "جرائم شغب".

كما تم ضبط بحوزته سلاح ناري عبارة عن (طبنجة ماركة براوننج عيار 9مم بلجيكى الصنع، طلقتان من ذات العيار ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.