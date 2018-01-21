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الأحد، 21 يناير 2018 06:39 م
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سفر وعودة 912 مصريا وليبيا و 95 شاحنة عبر " السلوم" خلال 24 ساعة

الأحد، 21 يناير 2018 06:29 م
سفر وعودة 912 مصريا وليبيا و 95 شاحنة عبر " السلوم" خلال 24 ساعة منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 912 مصريا وليبيا و 95 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 746 إلى الجانب الليبي، بينهم 181 مصريا و565 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 166 بينهم 143 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 23 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 378 ألف و 785 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 95 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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