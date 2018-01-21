سعر اليورو اليوم الأحد 21-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية بداية الأسبوع

سعر اليورو اليوم الأحد 21-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية بداية الأسبوعالأحد، 21 يناير 2018 01:31 م
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
خلال تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 21-1-2018، سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى "نهاية الأسبوع المصرفىط، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ سعر اليورو 21.56 جنيه للشراء، و 21.82 جنيه للبيع.
وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...
اليورو اليوم
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.5551 جنيه للشراء
21.6807 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.56 جنيه للشراء
21.82 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.55 للشراء
21.81 للبيع
يورو
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.58 للشراء
21.84 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.56 للشراء
21.82 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.54 للشراء
21.80 للبيع
سعر عملة اليورو
إضافة تعليق
مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب
قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة