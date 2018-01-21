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سعر اليورو اليوم الأحد 21-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية بداية الأسبوع

الأحد، 21 يناير 2018 01:31 م
سعر اليورو اليوم الأحد 21-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية بداية الأسبوع اليورو الأوروبى


كتبت- هبة حسام
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خلال تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 21-1-2018، سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى "نهاية الأسبوع المصرفىط، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ سعر اليورو 21.56 جنيه للشراء، و 21.82 جنيه للبيع.

 

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو  اليوم، كالتالى...

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.5551 جنيه للشراء

21.6807 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.56 جنيه للشراء

21.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

 21.55 للشراء

21.81  للبيع

 

يورو
يورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.58  للشراء

21.84 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

21.56 للشراء

 21.82 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.54 للشراء

21.80 للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

 

 

 


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