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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-1-2018 واستقرار العملة السعودية

الأحد، 21 يناير 2018 01:17 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-1-2018 واستقرار العملة السعودية العملة السعودية


كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى خلال تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد 21-1-2018، استقراره مقابل الجنيه المصرى، ومقارنة بختام تعاملات يوم الخميس "نهاية الأسبوع المصرفى الماضى"، ثبت سعر الريال عند سعر الإغلاق ولم يتغير عن 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك على رأسها البنك الأهلى المصرى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية..

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.7083 جنيه للشراء

4.7352 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

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ومن ناحية أخرى، ال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح اليوم الأحد، إن موردى النفط العالميين سيدرسون تمديد تعاونهم لما بعد 2018 لكن مثل هذا التعاون لا يعنى بالضرورة تمديد مستويات الإنتاج الحالية.

 

وأبلغ الفالح الصحفيين على هامش اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التى تشرف على تنفيذ اتفاق تخفيضات المعروض العالمى "ينبغى ألا نقصر جهودنا على 2018 - نحتاج إلى التحدث بشأن إطار تعاون أطول."

 

وتابع "أتحدث عن تمديد إطار العمل الذى بدأناه، وهو إعلان التعاون، لما بعد 2018. "هذا لا يعنى الالتزام بذات القيود وحجم التخفيضات أو أهداف التعاون لكل دولة شاركت فى الاتفاق فى 2016 ولكن طمأنة المعنيين بالأمر والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولى بأن هذا الوضع باق. وسوف نعمل سويا، مؤكدا أن منتجى النفط العالميين سينجحون هذا العام فى استعادة التوزان بسوق الخام.

 

كان الوزير يتحدث خلال اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التى تشرف على تطبيق اتفاق خفض المعروض النفطى العالمي.

 

 


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