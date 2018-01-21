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سعر الدولار اليوم الأحد 21-1-2018 والعملة الأمريكية مستقرة

الأحد، 21 يناير 2018 01:05 م
سعر الدولار اليوم الأحد 21-1-2018 والعملة الأمريكية مستقرة الدولار


كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى فى تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد 21-1-2018، ووفقا لأخر تعاملات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأحد، ومقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى الماضى، ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

  17.6580 جنيه للشراء

 17.7580 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

 17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.65  جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر لروسيا إلى 97.6 مليون دولار
 

وعلى صعيد آخر، ارتفعت صادرات مصر لروسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة، لتصل إلى نحو 97.6 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ69.2 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2015 – 2016، بارتفاع قدره نحو 28.4 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

 


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