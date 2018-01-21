سحر صدقى تجتمع بأهالى القرية العمرة بقنا وترفع مطالبهم للمسئولين





عقدت سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا اجتماع مساء اليوم مع أهالى قرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت وذلك ضمن سلسة لقاءتها مع الأهالى لمعرفة مطالبهم ورفعها للمسئولين.

وطالب الأهالى النائبة بسرعة تنجيل مركز الشباب بالقرية وإصلاح محاولات الكهرباء، بالإضافة لرصف عدد من الطرق وإصلاح شبكة المياه والصرف الصحى وإنشاء وحدة مطافئ تجنبا لوقوع حرائق وإنارة الشوارع المظلمة بجانب زيادة عدد الغفر الموجودين بالقرية.

وأكدت النائبة أنها لن تدخر جهدا فى توصيل مطالب أهالى القرية للمسئولين وتنفيذها فى أقرب وقت ممكن مؤكدة أن القرية عانت كثير من قلة الخدمات وأنها ستسعى لتوفير هذه الخدمات .