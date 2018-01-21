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زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى يدعو للتصويت على الموازنة غدا

الأحد، 21 يناير 2018 03:25 ص
زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى يدعو للتصويت على الموازنة غدا ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى


واشنطن (أ ف ب)
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دعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، السبت، إلى اجراء تصويت فى شأن الموازنة الاثنين، فى محاولة لاخراج الادارات الفدرالية من الشلل.

وقال ماكونيل فى بيان "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13,00 (06,00 ت ج) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه فى وقت مسبق". وكان المشرّعون قد فشلوا الجمعة فى التوصل الى اتفاق يمنع الشلل فى الادارات الفدرالية.


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