زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى يدعو للتصويت على الموازنة غدا





واشنطن (أ ف ب)

دعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، السبت، إلى اجراء تصويت فى شأن الموازنة الاثنين، فى محاولة لاخراج الادارات الفدرالية من الشلل.

وقال ماكونيل فى بيان "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13,00 (06,00 ت ج) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه فى وقت مسبق". وكان المشرّعون قد فشلوا الجمعة فى التوصل الى اتفاق يمنع الشلل فى الادارات الفدرالية.