زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى يدعو للتصويت على الموازنة غدا

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى يدعو للتصويت على الموازنة غداالأحد، 21 يناير 2018 03:25 ص
ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق
دعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، السبت، إلى اجراء تصويت فى شأن الموازنة الاثنين، فى محاولة لاخراج الادارات الفدرالية من الشلل.
وقال ماكونيل فى بيان "أؤكد لكم أن التصويت سيحصل الساعة 13,00 (06,00 ت ج) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة بإجرائه فى وقت مسبق". وكان المشرّعون قد فشلوا الجمعة فى التوصل الى اتفاق يمنع الشلل فى الادارات الفدرالية.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة