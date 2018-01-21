زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه أمام مستشفى الشرطة بمدينة نصر

زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه أمام مستشفى الشرطة بمدينة نصرالأحد، 21 يناير 2018 06:45 م
زحام مرورى
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أمام مستشفى الشرطة بمدينة نصر للمتجه إلى التجمع الخامس ونفق العين السخنة، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور للقاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أمام مستشفى الشرطة بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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