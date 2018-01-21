رويترز: مصر تجدد عقد شراء النفط الخام من العراق لمدة عام

رويترز: مصر تجدد عقد شراء النفط الخام من العراق لمدة عامالأحد، 21 يناير 2018 12:08 م
حقل نفطى - أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول فى الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق فى يناير الجارى لمدة عام.
كانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق فى أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.
وأضاف المسؤول فى اتصال هاتفى مع رويترز "سيبدأ التوريد فى يناير الجارى على ست شحنات حجم الواحدة مليونا برميل من النفط الخام".
وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط فى العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس 2017 بعد أن توقفت فى أكتوبر 2016.
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