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روسيا: لم نجر محادثات حول عقد أى لقاء جديد بين بوتين وترامب

الأحد، 21 يناير 2018 05:11 م
روسيا: لم نجر محادثات حول عقد أى لقاء جديد بين بوتين وترامب دميترى بيسكوف


أ ش أ
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أكد السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف اليوم الأحد أنه لم تجر أية محادثات بعد حول عقد أى لقاء جديد محتمل بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك : "إن الرئيسين الروسى والأمريكى ستتاح لهما فرصة التحدث مع بعضهما على هامش الأحداث الدولية القادمة ولكن لا يوجد شيء مخطط له فى المستقبل القريب".


وردا على سؤال حول لقاءات الرئيسين الروسى والأوكرانى بترو بوروشينكو .. أجاب بيسكوف بأن الاتصالات بين الرئيسين قائمة رغم عدم الإعلان عنها ، قائلا : "هذه اللقاءات تحصل لكن لا نعلن عنها".

 


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