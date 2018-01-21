"رجب" صياد بالمنيا بعد تسربه من التعليم: نفسى أخوتى يكملوا دراستهم.. صور





المنيا - حسن عبد الغفار

على شاطئ نهر النيل بقرية المطاهرة الشرقية التابعة لمركز ابوقرقاص بمحافظة المنيا يجلس رجب فوزى الشاب الذى يبلغ من العمر 19 عاما، فوق مركب صغير ينتظر الزبائن لنقلها من البر الشرقى إلى الغربى والعكس سعيا وراء لقمة العيش، منعته ظروفه الاقتصادية من الذهاب إلى المدرسة لتلقى العلم، فوالده صياد بسيط وعدد أشقائه أربعة، فهو اصغر أشقائه.

خرج رجب إلى العمل فى سن 12 سنة تعلم فيها الصيد وكسب قوت يومه، حتى اخذ مكان والده على المركب لاستكمال مسيرته وللإنفاق على الأسرة، كلما انخفض منسوب المياه فى نهر النيل يحول رجب مركبه إلى وسيلة تنقل بين القرى ليستطيع أن يعود فى نهاية اليوم الطويل الذى يبدأ من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء، بمبلغ من المال لشراء الطعام ومساعدة والده فى الظروف لاقتصاديه الصعبة ليستكمل أشقاؤه دراستهم فى مراحل التعليم المختلفة.

يقول رجب فوزى الصياد الشاب كان لابد أن أتعلم حرفه لأنى لم أجد حظى فى التعليم وبسبب الظروف الاقتصادية لأسرتى، لم اذهب إلى المدرسة ولم أتعلم، وعندما بلغ عمرى 12 سنة وجدت والدى يصطحبنى معه على مركب الصيد، وكان دائما يطلب منى أن أشاهد فقط ماذا يفعل للمركب حتى تكون المركب صديقتى ولا تغدر بى فى عرض البحر.

وأضاف رجب منذ هذه اللحظة وأنا قررت أن أحترف مهنة الصيد وبالفعل بدأت أتعلم من والدى حتى أصبحت صيادا كبيرا رغم صغر سنى، حتى أطلق على الصيادون " صديق المراكب".

وأشار رجب أننا نعمل طوال اليوم ثم نعود إلى الشاطئ ننتظر الاهالى ليشتروا منا وهذا يختلف من صياد لآخر، ولكن جميعنا يضع الأسماك فى قارب واحد ونقوم ببيعه ثم نقسمه فيما بيننا.

واستطرد رجب قائلا فى حال انخفاض منسوب المياه وانخفاض الرزق أقوم بتحويل المركب من مركب صيد إلى مركب لنقل المواطنين من البر الشرقى إلى الغربى والعكس، لكسب الرزق وأضاف انه رغم خطورته خاصة أن المركب يكون محمل بالمواطنين، إلا أنه لا يوجد مجال آخر لكسب الرزق سوى ذلك.

وأضاف رجب أن الرزق اليومى يختلف من يوم لآخر حسب كمية الأسماك التى تخرج من البحر لكن المتوسط اليومى من 100 إلى 150 جنيها، أعود إلى أسرتى نهاية اليوم، وأقوم بتسليمهم إلى والدى حتى يستطيعوا الإنفاق على أشقائى الأربعة واستكمال تعليمهم وهم محمد وخلف إبراهيم وندى وهم فى مراحل التعليم المختلفة حتى لا يتسربوا منه.

وأضاف، أحجز لنفسى من 20 إلى 30 جنيها كمصاريف يومية، أدخر منها 15 جنيها حتى أستطيع أن أكون أسرة وأتزوج، قائلاً: "إننى أتمنى أن أمتلك مركبا صغيرا خاصا بى يساعدنى فى كسب الرزق ومساعدة أسرتى فى استكمال تعليم أشقائى حتى لا يحرموا من التعليم".



