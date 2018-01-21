رئيس الوزراء التركى: اقتصاد أنقرة لن يتأثر بعملية عفرين فى سوريا





أنقرة (رويترز)

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم للصحفيين اليوم الأحد، إن اقتصاد تركيا لن يتأثر بعملية عفرين فى سوريا، مضيفا أن الاقتصاد سيواصل النمو بقوة.

وقالت أنقرة إن القوات البرية التركية توغلت فى منطقة عفرين السورية اليوم، بعد شن هجمات بالمدفعية والطيران على مسلحين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة تسعى إلى طردهم من منطقة الحدود.