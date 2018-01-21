رئيس النيابة الإدارية تؤكد أهمية التدريب القضائى لأعضاء الهيئة





كتب – عبد الله محمود

عقدت هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، الحفل السنوى لختام فعاليات مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، برعاية المستشارة فريال قطب رئيس الهيئة.

كلمة رئيس الهيئة

وأكدت رئيسة الهيئة، خلال كلمتها على أهمية التدريب كأحد الركائز الأساسية التي من شأنها الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للسيدات والسادة الأعضاء، بما ينعكس بدوره على أدائهم لرسالتهم السامية داخل منظومة العدالة المصرية.

الحفل السنوى للنيابة الإدارية الحفل السنوى للنيابة الإدارية

كما استعرض المستشار سمير كمال نائب رئيس الهيئة مدير إدارة التفتيش والمشرف العام على مركز التدريب عرض تاريخ نشأة هيئة النيابة الإدارية، تضمنت نبذة عن قانون النيابة الإدارية الجديد وما يصاحب ذلك من العديد من الإشكاليات وطرح بعض النقاط التي سوف يتضمنها القانون الجديد، مؤكداً في ختام كلمته على ضرورة الاهتمام بالتدريب وإعداد كوادر مدربة ومؤهلة حتى تؤدى الدور المنوط بها على أكمل وجه.

وتحدث المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، عن دور الهيئة الجوهرى فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، واستعرض فيها أهم القضايا التى تم التحقيق فيها بالنيابة الإدارية وأنماط الفساد المختلفة.

وكشف المستشار حسام الشاذلى نائب رئيس الهيئة مدير مركز التدريب، إنجازات المركز خلال العام القضائى المنصرم ورؤية المركز الاستراتيجية والأهداف التى يسعى لتحقيقها خلال العام القضائى الحالى.

ويأتى الحفل فى إطار التعريف بجهود مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية والدورات التدريبية التى تم عقدها على مستوى عدد من محافظات الجمهورية.

وشهد الحفل حضور عدد من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ولفيف من أساتذة القانون ببعض الجامعات المصرية، كما حضر الحفل كلا من، "المستشار عمر حفيظ، مساعد أول وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، واللواء أ ح صفوت الديب، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أ ح بهجت فريد، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء الدكتور ممدوح الطباخ، مدير الإدارة العامة للتأديب والانضباط بوزارة الداخلية، واللواء عصام حافظ، مساعد وزير الداخلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والأستاذة سحر عارف، مدير إدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية، والمستشار أحمد عاشور، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ الدكتور أحمد ترك، رئيس قطاع التدريب بوزارة الأوقاف، ونيافة الأنبا بولا أسقف كنائس طنطا وتوابعها، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نسرين البغدادي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً، وعضو بالمجلس القومي للمرأة.