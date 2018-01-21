رئيس البرلمان العراقى يؤكد أهمية العمل على توجيه الرأى العام بالشكل الإيجابى





بغداد أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الأحد، لوكيل وزير الإعلام الكويتي، ضرورة العمل على توجيه الرأى العام بالشكل الإيجابى الذى يعبر عن الواقع عبر اعتماد المهنية والحيادية فى نقل الحقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال الجبوري، اليوم، وفداً إعلامياً كويتياً ضم مسؤولين ورؤساء مؤسسات إعلامية كويتية، وجرى خلال اللقاء - حسبما ذكر بيان لمكتب الجبورى نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يضمن مصلحة البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أنه "تم بحث التحضير لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذى سيعقد فى الكويت، والجهود الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار فى المناطق المحررة والعمل على إعادة العوائل النازحة إليها".

وأكد الجبوري، خلال اللقاء، حاجة العراق إلى الدعم العربى والدولى من أجل إعادة تأهيل مدنه المتضررة جراء الإرهاب، وإزالة كل العوائق التى تعترض عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، مشيراً إلى أن البرلمان يعمل جاهداً على تحقيق الاستقرار من خلال إقراره التشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المواطن العراقى وبدون استثناء.

وشدد رئيس مجلس النواب على دور الإعلام خلال المرحلة المقبلة فى توعية المجتمعات خاصة العربية منها، والعمل على توجيه الرأى العام بالشكل الإيجابى الذى يعبر عن الواقع عبر اعتماد المهنية والحيادية فى نقل الحقيقة.. مضيفا "يتحمل الإعلام المحلى والعربى مسؤولية توعية المواطن العربى عبر نشر أفكار التسامح والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف الذى يسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وثمّن دور دولة الكويت فى دعم العراق سواءً من خلال التهيئة لمؤتمر المانحين أو إغاثة العوائل النازحة عبر المساعدات والجهود التى تبذلها بعثته الدبلوماسية فى البلاد.

من جانبه، شكر الوفد الكويتى رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، مثمنا دوره فى توطيد العلاقات بين البلدين وتحقيق الاستقرار فى البلاد عبر ترسيخ مفهوم المواطنة والديمقراطية.

وفى سياق مختلف، عثرت القوات الأمنية العراقية على مخلفات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة البوعسج فى أطراف العاصمة بغداد.