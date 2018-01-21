حركة القطارات تعود لطبيعتها بعد توقف استمر لأكثر من ساعة بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

عادت حركة القطارات طبيعتها وحركتها من جديد بعد توقف لمدة ساعة تقريبا .

كانت مديرية أمن المنوفية، تلقت إخطارًا يفيد بتعطل قطار بمحطة سكة حديد بركة السبع، وبالانتقال والفحص تبين تعطل جرار القطار رقم 1202 القادم من طنطا إلى القاهرة، أثناء توقفه بمحطة سكة حديد بركة السبع نتيجةعطل ميكانيكى بالجرار.

على الفور انتقل المختصون بهيئة السكة الحديد وقاموا بضم جرار الإمداد واستأنف القطار سيره، وبسؤال على جمعة، ناظر المحطة، أقر بمضمون ما جاء بالفحص .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.