حبس 3 عاطلين 4 أيام لضبطهم بـ 1500قرص مخدر بشبرا الخيمة

قرر المستشار أحمد بركات رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة حبس ثلاث عاطلين لضبطهم بحوزتهم 1500قرص مخدر.

كانت قد وردت معلومات سرية للرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام كلا من "إبراهيم. ص 37سنه،عاطل والسابق اتهامه في19قضية، وسامح. ت 26سنه عاطل، وأحمد. ر 24سنه عاطل والسابق اتهامه في قضيتين، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهم ( 1500 ) قرص مخدر وسلاح ابيض مطواة ومبلغ مالى 3710 جنيه ( ثلاثة الاف وسبعمائة وعشرة جنيهات ) 5 هاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1139 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة وأحيلا المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.