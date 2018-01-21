حالة الطقس اليوم الأحد 21/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد والوجه البحرى، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



حالة الطقس اليوم فى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد والوجه البحرى، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة، مع بقاء الشعور بالبرودة واضحًا، ويكون الطقس باردًا وجافًا إثر هبوب رياح جنوبية شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة بشكل واضح، كما تظهر كميات من السُحب العالية.

الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار بشكل محدود في بعض المناطق الصحراوية.



فى خليج العقبة

الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلا: الأجواء غالبًا غائمة بسحب عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ومائلاً للبرودة نهارًا، وباردًا ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.