جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من العدسات اللاصقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت إدارة جمرك سفاجا، برئاسة عبد الرازق على محمود، مدير مجمع الوارد بجمرك سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من العدسات الطبية اللاصقة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى بيان جمركى رقم 746 باسم شركة "ا . ا"، والمحمل على سيارة رقم 4718/1483 قياده السائق "و . م . ح" لصنف شدات معدنية 465 علبة عدسات طبية لاصقة .

وبالكشف والمعاينة تبين 465 علبة عدسات طبية لاصقة مخفية بتجويف المواسير بغرض التهرب الجمركى. تم الضبط بلجنة مكونة من محمد جاد غزالى وحسام الدين مصطفى مأمورى الحركة، وشحاتة عبد الحميد ومحمود محمد مهران وهيثم ممتاز بركات مأمورى التعريفة، وتقدرت التعويضات الجمركية بمبلغ 930 ألف جنيه.

قرر الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.